Объем экспорта Турции в 47 стран превысил отметку $1 млрд

Объем турецкого экспорта в 47 стран по итогам 2022 года превысил отметку в один млрд долларов, что на четыре больше показателя предыдущего года. Об этом сообщили в Ассоциации экспортеров Турции (TİM), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В целом за прошлый год совокупный экспорт Турции увеличился на 12,9 процентов - до рекордных 254 млрд 209 млн 535 тыс. долларов.

В число стран, в которые было поставлено турецкой продукции на сумму более 1 млрд долларов, впервые вошли ЮАР, Беларусь, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра. В целом на эти 47 стран пришлось 189,3 млрд турецкого экспорта.

В тройке ведущих импортеров продукции Турции значатся Германия (18,91 млрд долларов), США (14,36 млрд долларов) и Великобритания (12,25 млрд долларов).

В десятке стран-торговых партнеров Турции также: Италия, Ирак, Испания, Франция, Россия (7,65 млрд долларов), Нидерланды и Израиль.