Экспорт текстильной продукции и сырья из Турции в 2022 году превысил $10,3 млрд

Объем экспорт продукции текстильной промышленности и сырья из Турции в 2022 году составил 10 млрд 359 млн долларов, тем самым продемонстрировав самый высокий показатель в годовом исчислении, передает Trend со ссылкой "Анадолу".

По данным Союза экспортеров Турции (TIM), объем турецкого экспорта в декабре 2022 года вырос на 3,1 процента по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 23 млрд долларов, таким образом достигнув самого высокого показателя в месячном исчислении. Объем совокупного экспорта Турции в январе- декабре 2022 года увеличился на 12,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 254,2 млрд долларов.

Непосредственно экспорт продукции текстильной промышленности и сырья в декабре 2022 года снизился на 14, 3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года- до 798,6 млн долларов. Тогда как в декабре 2021 года этот показатель составлял 932 млн долларов.

Объем экспорта текстильной промышленности и сырья в целом за январь-декабрь 2022 года вырос на 2,1 процент -до 10 млрд 359 млн долларов.

Экспорт текстильной промышленности и сырья из Стамбула в декабре 2022 года составил 349 млн долларов. Далее следуют Газиантеп - 125 млн долларов и Бурса - 104 млн долларов.

Ведущим импортером продукции текстильной промышленности и сырья из Турции в декабре стала Италия. Экспорт в эту страну в отчетный период составил 52 млн долларов. Далее следуют Беларусь - 50 млн долларов и США - 44 млн долларов.

В январе-декабре 2022 года зарубежные продажи в Италию составили 970 млн долларов, США - 548 млн долларов и Беларусь - 513 млн долларов.

Ведущими импортерами продукции текстильной промышленности и сырья из Турции в декабре 2022 года в групповом сегменте стали страны Евросоюза - 275 млн долларов. Далее следуют страны Содружества Независимых Государств - 145 млн долларов и страны Африканского континента - 98 млн долларов.

В январе-декабре 2022 года продажи в страны Евросоюза составители 4 млрд 134 млн долларов, в страны СНГ поставлено продукции на 1,6 млрд долларов, в африканские государства - на 1,3 млрд долларов.

По данным TİM, сектор в декабре 2022 года осуществлял экспорт в 170 стран и регионов. Доля сектора в рассматриваемый период в экспортной корзине Турции составила 3,5 процента.

В целом за 2022 год сектор экспортировал в 197 стран и регионов, а доля сектора в экспортной Козине Турции в январе -декабре 2022 года составила 4,1 процента.