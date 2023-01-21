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На севере Сирии нейтрализованы 11 террористов РПК/YPG

Турция Материалы 21 января 2023 05:44 (UTC +04:00)
На севере Сирии нейтрализованы 11 террористов РПК/YPG

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Министерство национальной обороны Турции сообщает о нейтрализации 11 террористов РПК/YPG на севере Сирии в Тель-Рифате, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В заявлении министерства говорится, что террористы РПК/YPG из Тель-Рифата обстреляли из многоствольной реактивной системы зону ответственности пограничного поста Ончупинар.

В подразделениях ВС Турции повреждений и потерь нет. Выявленные объекты террористов поражены ответным огнем.

«По предварительным данным, в результате ответного огня нейтрализованы 11 террористов РПК/YPG. Мы не оставляли и не оставим ни один теракт без ответа», - говорится в заявлении.

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