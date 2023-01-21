На севере Сирии нейтрализованы 11 террористов РПК/YPG

Министерство национальной обороны Турции сообщает о нейтрализации 11 террористов РПК/YPG на севере Сирии в Тель-Рифате, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В заявлении министерства говорится, что террористы РПК/YPG из Тель-Рифата обстреляли из многоствольной реактивной системы зону ответственности пограничного поста Ончупинар.

В подразделениях ВС Турции повреждений и потерь нет. Выявленные объекты террористов поражены ответным огнем.

«По предварительным данным, в результате ответного огня нейтрализованы 11 террористов РПК/YPG. Мы не оставляли и не оставим ни один теракт без ответа», - говорится в заявлении.