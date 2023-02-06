В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано в понедельник в центральной части Турции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Подземные толчки по оценкам турецких сейсмологов, ощущались в понедельник во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

Власти провинции Шанлыурфа зафиксировали разрушения домов, сообщил губернатор провинции Салих Айхан.

"Произошло землетрясение. Призываем наших граждан перейти в безопасные места. К сожалению, у нас есть обрушившиеся здания", - приводит его слова газета Türkiye.

Также разрушения зафиксированы в провинции Хатай на границе с Сирией. Об этом сообщает газета Yeni Shafaq. По ее данным, разрушения зафиксированы еще как минимум в трех провинциях.