Япония направила военнослужащих в Турцию на помощь в ликвидации последствий землетрясений

Бойцы Сил самообороны Японии в понедельник на правительственном самолете вылетели в Турцию на помощь в ликвидации последствий серии разрушительных землетрясений. Об этом в понедельник сообщил телеканал TBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в общей сложности в Турцию предполагается направить порядка 120 военнослужащих. В понедельник на Boeing 777, который обычно используется премьер-министром Японии, в Турцию вылетела часть военнослужащих Сил самообороны страны вместе с дополнительной гуманитарной помощью и всем необходимым для проведения поисково-спасательных операций на месте. В Турция японское Минобороны уже организовало пункт для сбора и анализа информации, необходимой для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Японские Силы самообороны имеют большой соответствующий опыт - у себя на родине японские военнослужащие регулярно проводят спасательные операции после землетрясений, оползней, тайфунов и наводнений.

Ранее Япония уже направила около 70 спасателей на юго-восток Турции, а также несколько бортов с гуманитарной помощью. Гуманитарная помощь японскими властями также направлялась и в Сирию.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом девять часов в турецкой провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число погибших в Турции превысило 29 тыс.