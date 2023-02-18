Восстановительные работы в Турции начнутся в следующем месяце

БАКУ /Trend/ - В течение недели будут завершены работы по оценке ущерба в 10 провинциях в Турции, пострадавших от землетрясения.

Об этом сказал министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, в марте планируется начать строительство домов в этих районах.

"В 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, определены участки для расселения людей. Готовятся отчеты о геологических исследованиях на участках. Дома не будут состоять более чем из 3-4 этажей", - сказал министр.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.