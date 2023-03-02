ВС Турции нейтрализовали 3 террористов на севере Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации трех боевиков сирийского крыла террористической организации PKK - YPG на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
По данным ведомства, боевики PKK/YPG готовили атаку в зоне антитеррористической операции «Источник мира».
«Турецкие военные, оказывающие непрерывную поддержку проведению работ в зоне землетрясений, не снижают бдительности и в противодействии преступности, продолжая решительную борьбу с терроризмом», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.
США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.
В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.
В Сирии террористы РПК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».
В Иране РПК действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).