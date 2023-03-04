ОАЭ и Турция подписали соглашение о создании 125 тыс. рабочих мест

Благодаря подписанию между Турцией и ОАЭ Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве в турецкой экономике будет создано около 100 тысяч рабочих мест.

Об этом сказал госминистр ОАЭ по внешней торговле Тани бин Ахмед Аль-Зейуди Тани бин Ахмед Аль-Зейуди на церемонии подписания документа в Абу-Даби, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

На мероприятии также присутствовали глава Минторговли Турции Мехмет Муш и министр экономики ОАЭ Абдулла бин тук Аль Марри.

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ОАЭ Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян приняли участие в церемонии в режиме видеоконференции.

Отметив, что подписанное соглашение позволит создать примерно 25 тысяч рабочих мест в ОАЭ и 100 тысяч рабочих мест в Турции, Зеюди заявил, что соглашение вступит в силу в течение 3-6 месяцев после утверждения процедур и будет реализовано в течение 1 года.

По его словам министра экономики Марри, таможенные пошлины на ненефтяные продукты будут либо отменены, либо снижены на 93 процента.

Он добавил, что объем двусторонней торговли, который в настоящее время составляет 19 миллиардов долларов, в ближайшие 5 лет достигнет 40 миллиардов долларов.

По данным информационного агентства ОАЭ WAM, объем торговли ненефтяными продуктами между Турцией и ОАЭ в 2021 году достиг около 50,4 млрд дирхамов (13,7 млрд долларов США).