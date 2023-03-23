В Кахраманмараше произошли два землетрясения

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Кахраманмараш произошли землетрясения силой 5,3 и 4 балла.

Как передает в четверг Trend, в Агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что землетрясение произошло на глубине 7 км.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. повлекшее многочисленные человеческие жертвы. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.