55 тыс. местных и иностранных граждан, проявивших самоотверженность во время землетрясений в Турции, будут награждены медалями

БАКУ /Trend/ - 55 тысяч местных и иностранных граждан, проявивших самоотверженность во время землетрясений в Турции, будут награждены медалями.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения медали "За самоотверженность".

"Мы не хотим, чтобы кто-то испытал то, через что прошли мы, но мы не забываем, что стихийные бедствия - это реальность жизни. Нас поддерживали в эти дни 11 320 команд из 90 стран мира. Мы ощущали поддержку наших братьев из разных уголков планеты", - сказал Эрдоган.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.