Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике попытки западных СМИ повлиять на общественное мнение в Турции публикациями о выборах в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала TRT Haber, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, определенные круги на Западе не могут смириться с тем фактом, что Турции удалось «искоренить терроризм». При этом глава государства отметил, что Турции пришлось в одиночку вести борьбу против террористических организаций.

По словам Эрдогана, Запад также обеспокоен развитием оборонной промышленности Турции.

«Нравится ли им Турция, которая укрепляется сфере в оборонной промышленности? Конечно, мы им не нравимся. Мы им не нравимся, потому что мы больше не покупаем у них оружие и боеприпасы. Наш народ ответил им 14 мая (в первом туре выборов - ред.). Я надеюсь, что 28 мая (во втором туре выборов – ред.) он сделает это снова. Слышали ли вы о недовольстве нашими усилиями от Азербайджана, Катара или Ливии? Нет. Когда мы смотрим на тех, кого беспокоит наш успех, нам становится ясно, кто друг, а кто враг», - сказал он.

Глава государства также коснулся процесса добровольного и безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, нашедших приют в Турции. «На сегодняшний день в районы, очищенные (ВС Турции- ред.,) от терроризма, вернулись почти 560 000 беженцев. Это число будет увеличиваться по мере того, как террористические организации будут выдворяться из Сирии»,- заявил он.