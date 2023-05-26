Формируются условия для возвращения беженцев в Сирию - Эрдоган

Турция формирует инфраструктуру для добровольного возвращения сирийских беженцев на Родину. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в четверг в Стамбуле к представителям малого и среднего бизнеса страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства напомнил, что власти Турции при поддержке неправительственных организаций ранее построили на сирийской территории дома для нужд сотен тысяч сирийцев.

При этом при поддержке Катара на севере Сирии продолжается строительство домов для размещения миллиона беженцев.

«Накануне в церемонии закладки домов принял участие глава МВД Турции», - сообщил турецкий лидер.

Политик подчеркнул, что турецкие власти не собираются вводить беженцев в заблуждение, а используют опыт Германии, Франции и США, где создают предпосылки для добровольного возвращения мигрантов на Родину.

Тем временем, турецкие СМИ сообщили, что дома на сирийской территории будут построены в течении трех лет при поддержке Катарского фонда развития. Речь идет о 240 тыс. жилых построек.