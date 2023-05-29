Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Шольц пригласил Эрдогана совершить визит в Берлин

Турция Материалы 29 мая 2023 21:28 (UTC +04:00)
Шольц пригласил Эрдогана совершить визит в Берлин

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его переизбранием на должность президента Турции, передает Trend со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.

В свою очередь, Эрдоган выразил надежду на дальнейшее развитие отношений с ФРГ.

Пресс-служба германского правительства в своем заявлении также отметила, что Шольц пригласил Эрдогана совершить официальный визит в Берлин.

Шольц подчеркнул также тесные связи между Берлином и Анкарой, в частности, в качестве партнеров в рамках НАТО.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости