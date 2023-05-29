Шольц пригласил Эрдогана совершить визит в Берлин

БАКУ /Trend/ - Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его переизбранием на должность президента Турции, передает Trend со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.

В свою очередь, Эрдоган выразил надежду на дальнейшее развитие отношений с ФРГ.

Пресс-служба германского правительства в своем заявлении также отметила, что Шольц пригласил Эрдогана совершить официальный визит в Берлин.

Шольц подчеркнул также тесные связи между Берлином и Анкарой, в частности, в качестве партнеров в рамках НАТО.