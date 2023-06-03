Турция оставила позади еще один из критичных периодов своей истории - Эрдоган

АНКАРА /Trend/ - Турция оставила позади еще один из критичных периодов своей истории.

Как передает Trend, об этом новоизбранный Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе церемонии начала исполнения полномочий президентом.

Выразив признательность каждому главе государства и правительства, поздравившему его с победой на выборах, Президент Турции отметил, что постарается как можно лучше отплатить за большую любовь к Турции. Он подчеркнул, что они не забудут, что некоторые круги и средства массовой информации пытались повлиять на волю нации на выборах в Турции.

«Турция оставила позади одни из самых важных выборов в истории. Нам выпала честь служить Турции и турецкому народу еще 5 лет. Мы продолжим служить Турции. Мы будем служить каждому из 85 миллионов»,- сказал он.