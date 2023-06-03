Мы продолжим служить Турции - Президент Эрдоган

АНКАРА /Trend/ - Мы продолжим служить Турции.

Как передает Trend, об этом новоизбранный Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе церемонии начала исполнения полномочий президентом.

«Мне очень приятно принимать вас в этом месте по случаю нашей исторической церемонии. Я благодарю каждого из вас в отдельности за участие в церемонии»,- сказал он.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил каждого представителя турецкой нации за участие в выборах.

«Я выражаю благодарность каждому представителю моей нации, принявшему участие в голосовании. Я хотел бы поблагодарить каждого гражданина, который стоял в очереди и проголосовал из-за границы, и каждого человека, который голосовал в районе землетрясения в Турции и взял на себя ответственность за свой голос»,- сказал он.