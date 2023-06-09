Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного террориста РПК на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - В иракском городе Сулеймания спецслужбы Турции успешно ликвидировали трех боевиков, в том числе особо опасного террориста РПК, Фехми Огмена, передает Trend.

Фехми Огмен, известный также как "Синан Дижвал", числился в категории особо опасных преступников и находился в розыске турецкого МВД.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) определила местонахождение группы террористов в районе Чемчемал в Сулеймании и произвела точечный удар.

Фехми Огмен присоединился к РПК в 1993 году и участвовал в террористической деятельности как внутри Турции, так и за ее пределами. Ему приписывается организация и участие во многих терактах в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РПК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране РПК действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).