На севере Сирии нейтрализованы 4 террориста РПК

БАКУ /Trend/ - На севере Сирии в зоне операции "Оливковая ветвь" нейтрализованы 4 террориста РПК, сообщает Министерство обороны Турции, передает Trend.

"Турецкие военные продолжают решительную борьбу с террористами в регионе. В зоне операции "Оливковая ветвь" нейтрализованы 4 террориста РПК", говорится в сообщении Министерства обороны Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РПК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране РПК действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).