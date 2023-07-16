Борьба с FETÖ является одним из приоритетов нашего государства - Фидан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, присутствовал на церемонии в честь Дня демократии и национального единства, которая состоялась в турецком посольстве в Джакарте, передает Trend. Его приезд в Индонезию связан с участием в 5-й Трехсторонней встрече партнерства между АСЕАН и Турцией, которая была частью отраслевого диалога.

В ходе своего выступления на мероприятии, Фидан отметил: "Мой визит совпал с важным днем для нашей современной истории. 7 лет назад, 15 июля, марионетки международных империалистов попытались незаконно захватить власть в Турции. Но народ, под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, защитил демократию, и Турция открыла для себя двери 21 века."

Он также отметил, что в ту ночь на 15 июля миллионы граждан ответили на призыв президента и вышли на улицы, объединившись с военными, полицией и силами безопасности. Благодаря их мужеству и решимости, заговор и попытка государственного переворота, организованные группой FETÖ, были предотвращены. В результате трагических событий погибли 253 человека, а 2 734 были ранены.

Фидан также подчеркнул, что борьба с FETÖ является одним из основных приоритетов для Турции и ее национальной безопасности.