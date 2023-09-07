Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с делегацией Совета мусульманских организаций США, передает Trend.

Президент выразил тревогу по поводу растущих антиисламских настроений на Западе и подчеркнул необходимость объединения мусульман в борьбе против исламофобии, нетерпимости и дискриминации.

Эрдоган осудил инциденты осквернения Корана, священной книги мусульман, в нескольких европейских странах, называя их преступлениями, совершенными на почве ненависти и варварства. Он также отметил, что такие события свидетельствуют о недостатке уважения к демократии и правам человека в этих регионах.

Президент подчеркнул важность принятия резолюций Генассамблеей и Советом по правам человека ООН, которые квалифицируют оскорбительные действия в отношении священных книг как нарушение международного права.