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Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии

Турция Материалы 7 сентября 2023 00:57 (UTC +04:00)
Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с делегацией Совета мусульманских организаций США, передает Trend.

Президент выразил тревогу по поводу растущих антиисламских настроений на Западе и подчеркнул необходимость объединения мусульман в борьбе против исламофобии, нетерпимости и дискриминации.

Эрдоган осудил инциденты осквернения Корана, священной книги мусульман, в нескольких европейских странах, называя их преступлениями, совершенными на почве ненависти и варварства. Он также отметил, что такие события свидетельствуют о недостатке уважения к демократии и правам человека в этих регионах.

Президент подчеркнул важность принятия резолюций Генассамблеей и Советом по правам человека ООН, которые квалифицируют оскорбительные действия в отношении священных книг как нарушение международного права.

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