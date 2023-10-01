РПК взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре

БАКУ /Trend/ - Террористическая организация РПК взяла на себя ответственность за теракт в центре Анкары, передает Trend.

Отметим, что взрыв и выстрелы прозвучали утром на бульваре Исмет Инёню в Анкаре возле здания МВД.

"Около 09:30 2 террориста, подъехавшие на автомобиле к входным воротам Главного управления безопасности МВД, совершили теракт. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован. В ходе перестрелки двое полицейских получили легкие ранения", - говорится в заявлении главы МВД Турции Али Ерликая.