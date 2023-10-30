Исторический Старый мост в Боснии и Герцеговине окрасился в цвета турецкого флага

БАКУ /Trend/ - В рамках мероприятий по случаю 100-летия Турецкой Республики один из важнейших символов Боснии и Герцеговины Старый мост (Мостар) окрасился в цвета турецкого флага, передает Trend.

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию Республики, организованных Генеральным консульством Турции в Мостаре, цвета турецкого флага были отображены на историческом Старом мосту – одном из важнейших сооружений страны, построенного в период Османской империи.

Мост, построенный в 1566 году Мемаром Хайреддином, учеником Мемара Сины, считается символом, который на протяжении многих лет объединял цивилизации и культуры.

Мост, известный как душа Мостара, рухнул 9 ноября 1993 года, не выдержав интенсивного артиллерийского огня хорватских артиллерийских частей во время войны 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Мост, построенный по оригиналу по инициативе Турции, вновь был введен в пользование в 2004 году.