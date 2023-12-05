Турция направила в Румынию истребители F-16 для воздушного патрулирования

БАКУ /Trend/ - Турция впервые направила в Румынию группу истребителей F-16 для осуществления воздушного патрулирования НАТО вблизи побережья Черного моря.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении объединенного воздушного командования НАТО (AIRCOM).

Сообщается, что четыре самолета уже прибыли на авиабазу Борча недалеко от города Фетешти в Румынии.

В альянсе также отметили, что турецкие F-16 будут патрулировать вместе с румынскими и немецкими истребителями, чтобы «защитить воздушное пространство НАТО вдоль побережья Черного моря и предотвратить потенциальные воздушные угрозы».