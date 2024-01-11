Турция укрепляет позиции глобальной силы - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция постоянно укрепляет свои позиции как влиятельной державы и ведущего участника на "глобальной шахматной доске". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend.

Эрдоган подчеркнул, что усилиями турецкой разведывательной службы была успешно парализована деятельность лидеров террористической организации РПК на территориях северного Ирака и Сирии. Через целенаправленные разведывательные операции Турция уничтожила руководство РПК в Сирии и Ираке.

Президент добавил, что Турция приняла справедливую и решительную позицию в региональных кризисах, включая события в секторе Газа, что помешало планам определенных кругов.