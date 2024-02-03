Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Эрдоган обсудил с премьером Швеции процесс вступления в НАТО

Турция Материалы 3 февраля 2024 03:20 (UTC +04:00)
Эрдоган обсудил с премьером Швеции процесс вступления в НАТО

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и обсудил процесс вступления Стокгольма в НАТО и его обязательства перед Анкарой. Об этом сообщила администрация турецкого лидера в X, передает Trend.

«Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсуждались процесс вступления Швеции в НАТО, борьба с терроризмом, турецко-шведские отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что верит, что после вступления в НАТО Швеция выполнит свои обязательства по трехстороннему меморандуму в соответствии с духом альянса», – сообщила администрация.

Эрдоган также заявил, что «обе страны должны начать работу в рамках механизма сотрудничества в области безопасности, для Швеции важно оказывать необходимую поддержку Турции в борьбе с терроризмом».

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости