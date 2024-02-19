В Турции создали лазерное оружие

БАКУ /Trend/ - Турция разработала лазерное оружие с использованием элементов искусственного интеллекта, передает Trend.

Одним из видов такого оружия является система вооружения направленной энергии ALKA, созданная компанией ROKETSAN.

ALKA представляет собой гибридную систему ПВО, использующую электромагнитные и лазерные технологии для противодействия асимметричным угрозам.

Этот вид оружия может устанавливаться на бронетехнику и неподвижные объекты, в основном он предназначен для уничтожения беспилотников, а также дистанционного подрыва мин и самодельных взрывных устройств.

Максимальная дистанция для постановки помех - 4 км, эффективная дальность поражения дрона - до 1 км.