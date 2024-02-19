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В Турции создали лазерное оружие

Турция Материалы 19 февраля 2024 00:04 (UTC +04:00)
В Турции создали лазерное оружие

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция разработала лазерное оружие с использованием элементов искусственного интеллекта, передает Trend.

Одним из видов такого оружия является система вооружения направленной энергии ALKA, созданная компанией ROKETSAN.

ALKA представляет собой гибридную систему ПВО, использующую электромагнитные и лазерные технологии для противодействия асимметричным угрозам.

Этот вид оружия может устанавливаться на бронетехнику и неподвижные объекты, в основном он предназначен для уничтожения беспилотников, а также дистанционного подрыва мин и самодельных взрывных устройств.

Максимальная дистанция для постановки помех - 4 км, эффективная дальность поражения дрона - до 1 км.

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