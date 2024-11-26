Обнародовано число казахстанских компаний в Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2024 года в Турции было зарегистрировано 34 компании с казахстанским капиталом, что на 25 компаний меньше, чем за тот же период 2023 года.

Об этом TurkicWorld сообщили в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB), передает Trend.

"Если в отчетном периоде совокупный капитал казахстанских компаний, зарегистрированных в Турции, составлял 32 миллиона 800 тысяч турецких лир, то за тот же период 2023 года эта цифра составила 175 миллионов 805 тысяч турецких лир", - говорится в сообщении TOBB.

В ведомстве также отметили, что в январе-октябре 2024 года большинство казахстанских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (22).

"Общий капитал казахстанских компаний, зарегистрированных в Стамбуле, составил 12 миллионов 400 тысяч турецких лир", – отметили в TOBB.

Согласно информации, в январе-октябре 2024 года в Турции было зарегистрировано 18 торговых компаний с казахстанским капиталом. Остальные компании охватывают другие отрасли экономики.