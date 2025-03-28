Турецкий город Газиантеп среди претендентов на Премию Европы 2025

БАКУ/Trend/ - На Премию Европы 2025 года претендуют шесть городов, сообщает Trend со ссылкой на Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

В опубликованный сегодня шорт-лист вошли: Аугсбург (Германия), Мюнстер (Германия), Бирштонас (Литва), Плоньск (Польша), Газиантеп (Турция), Винница (Украина).

Премия Европы, учрежденная Парламентской ассамблеей в 1955 году, является высшей наградой, которую может получить европейский город за активное продвижение европейских идей. В награду входят трофей, медаль, диплом и стипендия, предназначенная для финансирования учебного визита молодежи из победившего муниципалитета в одну из стран Европы.

Премия присуждается городам за активное продвижение европейских ценностей (побратимские связи, европейские мероприятия, обменные визиты и др.). ПАСЕ ежегодно присуждает четыре награды: Европейский диплом, Почетный флаг, Почетный знак и саму Премию Европы.

Победителем Премии Европы 2024 года стал город Тарраса (Испания).