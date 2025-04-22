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Турция вошла в число стран-производителей спутников связи - Эрдоган

Турция Материалы 22 апреля 2025 06:10 (UTC +04:00)
Турция вошла в число стран-производителей спутников связи - Эрдоган
Фото: Сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Благодаря спутнику TURKSAT 6A, в котором более 80 процентов деталей произведено на местном уровне, Турция стала одной из 11 стран, способных производить собственные спутники связи.

Как передает Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи на церемонии запуска первого турецкого спутника связи Turksat 6A.

Президент Турции отметил, что создание спутника Turksat 6A является результатом двадцати лет интенсивной и упорной работы.

"Благодаря этому революционному проекту Турция теперь имеет национальную платформу спутниковой связи", - сказал он.

Эрдоган отметил, что с запуском спутника Turksat 6A охват аудитории турецких спутников увеличится с 3,5 млрд до 5 млрд человек.

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