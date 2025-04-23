БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление в связи с землетрясением магнитудой 6.2 балла, эпицентр которого находился в Мраморном море, в 23 километрах от Стамбула.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы внимательно следим за развитием событий. Желаю всем нашим гражданам скорейшего восстановления. Наши группы продолжают проводить общие проверки и контрольные мероприятия на месте", - отмечается в заявлении.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х, что, согласно предварительным исследованиям, никаких разрушений или повреждений на автомагистралях, аэропортах, линиях ж/д и метро зарегистрировано не было.

Напомним, что сегодня в турецком городе Стамбул произошли три сильных землетрясения подряд.

Согласно информации, первое землетрясение, зафиксированное в районе Силиври в Стамбуле, было силой 3,9 балла. Вскоре после этого произошли еще два землетрясения - силой 4,4 и 6,2 балла.

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