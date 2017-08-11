Трамп поблагодарил Путина за сокращение дипмиссии в России

11 августа 2017 01:40 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен своему коллеге Владимиру Путину за сокращение числа сотрудников дипмиссии в России, поскольку Вашингтон пытается сократить расходы, передает РИА Новости.

"Хочу поблагодарить его (Путина. — Прим. ред.), поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они (персонал. — Прим. ред.) возвращались", — сказал американский лидер.

Ранее Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий до 455 человек и лишила посольство Соединенных Штатов права пользоваться дачей в Серебряном Бору и складами на Дорожной улице.

Как заявил Владимир Путин, под сокращение попадут 755 сотрудников американских диппредставительств. Эти меры стали ответом на изъятие США российской дипсобственности, а также принятие конгрессом закона о санкциях против Москвы.

В посольстве России в США в среду пояснили, что Москве не пришлось бы идти на это без аналогичных шагов со стороны Вашингтона."Обмен "уколами" — не наш выбор", — говорилось в заявлении дипмиссии.

При этом в посольстве подчеркнули, что Россия "тоже выступает за улучшение двусторонних отношений и поиск сфер сотрудничества". "Однако делаться это должно не на основе давления, а на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения", — отмечалось в документе.

Azernews Newspaper
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