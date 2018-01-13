США намерены увеличить объемы ядерного оружия

13 января 2018 02:13 (UTC+04:00)

Соединённые Штаты планируют увеличить количество ядерных боеприпасов, пишет The Huffington Post со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания проект ядерной доктрины Вашингтона, передает RT.

Согласно тексту проекта, администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно увеличить число ядерных зарядов малой мощности для укрепления ядерного сдерживания.

«Россия - не Советский Союз, а холодная война давно в прошлом. Однако, несмотря на все наши усилия по сохранению хороших отношений, Россия воспринимает США и НАТО как главных соперников и препятствие для реализации своих дестабилизирующих геополитических целей в Евразии», - говорится в документе.

По мнению авторов, Москва предполагает, что, пойдя на ограниченное использование ядерного оружия или угрожая его применением, она сможет «парализовать» Вашингтон и НАТО. Отмечается, что изменить это «ошибочное мнение» является «стратегически важной задачей».

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