Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Пхеньяне маловероятна, но не исключена - Белый дом

12 марта 2018 00:22 (UTC+04:00)

Маловероятно, но не исключено, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет в Пхеньяне. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании ABC заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, передает ТАСС.

Он заявил, что место встречи лидеров двух стран пока не определено, однако "не исключаются любые варианты". Заместителя пресс-секретаря Белого дома спросили, готов ли Трамп рассмотреть возможность отправиться в Пхеньян и встретиться с Ким Чен Ыном на "его поле". "Я думаю, что это маловероятно. Однако повторю еще раз: я не буду ничего исключать", - ответил Шах.

Схожим образом он прокомментировал и вероятность организации таких контактов в Вашингтоне. "Официального заявления на этот счет нет. Время и место предстоит определить <...>. Но ничего исключать нельзя", - сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Он не стал давать прямой ответ на вопрос, можно ли доверять лидеру КНДР. "Мы считаем Ким Чен Ына единственным [потенциальным] партнером, обладающим полномочиями и способным принимать решения, он привержен или заявил Южной Корее о приверженности денуклеаризации, они передали это нам, а мы открыты для такого приглашения", - уточнил Шах.

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