Трамп пригрозил миру созданием космических войск

14 марта 2018 07:47 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что у страны может появиться новый род войск - космические войска, передает РИА Новости.

"Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы… У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот", - сказал Трамп, выступая в Калифорнии.

Он сказал, что сначала не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что идея отличная. "Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти", - сказал Трамп.


Ранее представители Пентагона и ВВС выступали против создания нового рода войск, поскольку, с их точки зрения, возможные выгоды не оправдывали масштабных организационных перемен.

США, как и другие страны, развивают различные наступательные и оборонные космические системы. Помимо военных спутников и (предположительно) противоспутникового военного потенциала, у США есть беспилотный космический самолет, полеты которого строго засекречены.

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