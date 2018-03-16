Куба заявила о готовности вести диалог с новым госсекретарем США

16 марта 2018 18:10 (UTC+04:00)

Куба готова обсуждать вопросы с новым госсекретарем США в атмосфере взаимопонимания, заявил РИА Новости кубинский посол в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь на вопрос, ожидает ли перемен по отношению к Кубе после смены главы американской дипломатии.

"У нас есть политическая воля, чтобы сидеть (за столом) вместе с американцами и продолжать обсуждать наши вопросы в атмосфере взаимопонимания", — сказал Пеньяльвер Порталь.

Отвечая на уточняющий вопрос, готова ли Куба обсуждать такие вопросы в атмосфере взаимопонимания с новым госсекретарем США, посол подчеркнул: "Конечно".

Президент США Дональд Трамп во вторник отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео.

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