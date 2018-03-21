Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового госсекретаря

21 марта 2018 03:58 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп отправил во вторник на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру директора ЦРУ Майкла Помпео, выдвинутого на прошлой неделе на пост госсекретаря. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Американский лидер объявил ранее об освобождении от должности руководителя внешнеполитического ведомства США Рекса Тиллерсона. Его место в случае утверждения Сенатом должен будет занять Помпео, который до настоящего времени являлся главой ЦРУ. А на освобождающееся место главы ключевого разведывательного ведомства США выдвинута кандидатура Джины Хэспел. Последняя является сейчас первым заместителем директора ЦРУ.

По словам помощника президента США по законотворческой деятельности Марка Шорта, руководство американской администрации рассчитывает, что Сенат без каких-либо задержек проведет голосование по кандидатурам Помпео и Хэспел.

Руководители профильных комитетов верхней палаты (по иностранным делам и разведке), которые представляют правящую Республиканскую партию, пообещали скорейшее рассмотрение этих кандидатур. В комитете по иностранным делам уточнили, что у них такие слушания, состоятся, как ожидается, в апреле.

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