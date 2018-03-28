В Пенсильвании задержали школьника за угрозу устроить стрельбу

28 марта 2018 23:25 (UTC+04:00)

Полиция Пенсильвании задержала иностранного школьника за то, что он, предположительно, угрожал "перестрелять школу", ему предъявлены обвинения в террористической угрозе, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Как сообщил представитель полиции Майкл Читвуд (Michael Chitwood), задержанный школьник из Тайваня Ан Тсо Сун, приехавший в США по обмену, предположительно, попросил своего одноклассника не приходить первого мая на занятия, так как он "собирался перестрелять школу". Впоследствии, по данным полиции, Ан Тсо Сун назвал свои слова шуткой.

По словам Читвуда, у задержанного 18-летнего ученика из Тайваня дома были обнаружены разгрузочный жилет, арбалет с прицелом и фонарем, стрелы, 29 патронов калибра 9 миллиметров, удавка, лыжная маска в военном стиле и наушники для стрельбы.

Помимо этого, после изучения выданного в школе планшетного компьютера полицейские обнаружили, что задержанный искал возможность приобрести стрелковое оружие, такое как АК-47 и AR-15, добавили правоохранители.

Задержанный Ан Тсо Сун – учащийся по обмену, находится в США по студенческой визе, срок действия которой истекает в 2022 году. Он обучался в католической школе Bonner Prendergast. В настоящее время он находится под стражей и ожидает прохождения психологической экспертизы, отмечает телеканал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США надеются на скорейшую встречу Трампа и Ким Чен Ына
США 28 марта 23:18
США планируют прекратить бюджетное финансирование МКС в 2025 году
В мире 28 марта 18:26
МИД КНР: США пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонию
Китай 28 марта 17:14
В Нью-Йорке могут ввести штрафы для работодателей за звонки сотрудникам в нерабочее время
США 28 марта 16:39
Армянский сепаратизм в кулуарах Конгресса США: на прицеле Самцхе-Джавахети
Армения 28 марта 15:21
Трамп заявил, что ждет от лидера КНДР "правильных шагов"
США 28 марта 15:03
Трамп подтвердил, что Китай предупредил США о визите лидера КНДР
США 28 марта 14:46
Секута: Необходимо содействовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе международно-согласованных принципов
Нагорно-карабахский конфликт 28 марта 14:31
В США водители подали коллективный иск против BMW
США 28 марта 14:21
В Варшаве подписали контракт о поставке Польше американских систем Patriot
Европа 28 марта 13:35
Глава ВТО: торговая война Китая и США может затормозить рост мировой экономики
США 28 марта 11:32
Фондовые индексы США упали вслед за акциями технологических компаний
США 28 марта 11:11
Госдеп США о недавнем визите представителя незаконного режима Нагорного Карабаха (Эксклюзив)
Политика 28 марта 10:42
Устроивший стрельбу в школе в Мэриленде подросток покончил с собой
США 28 марта 07:55
В конгресс Южной Каролины баллотируется бывший профессиональный клоун
США 28 марта 01:19
Американский суд решил, что Google нарушил авторские права Oracle
США 27 марта 21:34
МИД Афганистана призвал США и Россию не превращать страну в место для конфронтации
Узбекистан 27 марта 20:45
Захарова: Россия обещает США и ЕС адекватный ответ на высылку российских дипломатов
Россия 27 марта 13:12