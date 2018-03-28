В Пенсильвании задержали школьника за угрозу устроить стрельбу

Полиция Пенсильвании задержала иностранного школьника за то, что он, предположительно, угрожал "перестрелять школу", ему предъявлены обвинения в террористической угрозе, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Как сообщил представитель полиции Майкл Читвуд (Michael Chitwood), задержанный школьник из Тайваня Ан Тсо Сун, приехавший в США по обмену, предположительно, попросил своего одноклассника не приходить первого мая на занятия, так как он "собирался перестрелять школу". Впоследствии, по данным полиции, Ан Тсо Сун назвал свои слова шуткой.

По словам Читвуда, у задержанного 18-летнего ученика из Тайваня дома были обнаружены разгрузочный жилет, арбалет с прицелом и фонарем, стрелы, 29 патронов калибра 9 миллиметров, удавка, лыжная маска в военном стиле и наушники для стрельбы.

Помимо этого, после изучения выданного в школе планшетного компьютера полицейские обнаружили, что задержанный искал возможность приобрести стрелковое оружие, такое как АК-47 и AR-15, добавили правоохранители.

Задержанный Ан Тсо Сун – учащийся по обмену, находится в США по студенческой визе, срок действия которой истекает в 2022 году. Он обучался в католической школе Bonner Prendergast. В настоящее время он находится под стражей и ожидает прохождения психологической экспертизы, отмечает телеканал.

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