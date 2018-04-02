Жителей Флориды предупредили об опасности в связи с повышенной активностью аллигаторов

2 апреля 2018 05:32 (UTC+04:00)

Жителей города Сарасота во Флориде предупредили об опасности проникновения аллигаторов во дворы и дома в связи с «повышенной активностью пресмыкающихся на фоне повышения температуры», при этом в бассейне одного из домов города уже обнаружили аллигатора.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию, передает RT.

Отмечается, что также были зафиксированы два случая попадания аллигаторов в дома жителей. В полиции призвали соблюдать осторожность при отдыхе у водоёмов и относиться с осторожностью и уважением к этим пресмыкающимся.

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