Абэ вылетел в США для обсуждения проблемы КНДР

17 апреля 2018 09:24 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вылетел во вторник в США, где обсудит в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом экономическое взаимодействие двух стран, методы урегулирования северокорейской проблемы, а также содействие американской стороны в разрешении проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан в ходе предстоящего саммита между главами США и КНДР, сообщает РИА Новости.

"Относительно проблемы вокруг КНДР и по поводу экономических вопросов я хотел бы подтвердить сотрудничество между Японией и США, а также продемонстрировать тесную связь японо-американского альянса. Я бы хотел вновь подтвердить, что на КНДР сохранится максимальное давление с целью полного ее отказа от ядерного и ракетного вооружения", — подчеркнул Абэ в ходе пресс-конференции перед вылетом в США, трансляция которой размещена на правительственном сайте.

Ранее японский премьер не раз заявлял, что в ходе запланированной встречи с президентом США он намерен поднять вопрос о необходимости отказа КНДР не только от межконтинентальных баллистических ракет, но и от ракет средней и малой дальности, которые могут представлять угрозу для территории Японии и Южной Кореи.

"Что важнее всего, я намерен приложить максимальные усилия для того, чтобы в ходе первого саммита между лидерами КНДР и США были предприняты шаги по разрешению проблемы похищенных граждан", — добавил Абэ.

Визит премьер-министра Японии в США пройдет с 17 по 19 апреля. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом пройдет во Флориде. Лидеры также должны будут сыграть партию в гольф.

Трамп может встретиться на территории "третьей" страны с Ким Чен Ыном после проведения 27 апреля саммита КНДР и Южной Кореи. Как сообщалось ранее, южнокорейский лидер также не исключил возможности проведения трехстороннего саммита в будущем между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном. Синдзо Абэ, который ранее выступал категорически против диалога с КНДР, на этот раз решил не "отставать" и также высказался за его встречу с Ким Чен Ыном, чтобы решать вопрос о похищенных японских гражданах. Но перспективы такой встречи пока не просматриваются.

Переговоры Токио и Пхеньяна о судьбе японских граждан, похищенных КНДР в 70-е и 80-е годы XX века, давно находятся в тупике. В феврале 2016 года северокорейская сторона прекратила повторное расследование в этом вопросе в ответ на санкции со стороны Японии, направленные на прекращение ядерных и ракетных испытаний КНДР. Всего японское правительство насчитывает 17 граждан Японии, ставших жертвами похищений, в причастности к которым подозревают агентов северокорейских спецслужб. Японцев вывозили тайно в Северную Корею, чтобы использовать их личные данные для внедрения шпионов в Южную Корею под видом японцев, а также для преподавания японского языка сотрудникам разведки КНДР.

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