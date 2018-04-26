Майк Помпео вступил в должность госсекретаря США

Майк Помпео приступил к обязанностям госсекретаря США, сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"Судья Верховного суда Сэмюэл Алито привел к присяге госсекретаря", — сообщила Науэрт.

Помпео, занимавший ранее пост директора ЦРУ, был утвержден в четверг сенатом. Он стал 70-м по счету главой американской дипломатии.

Как ожидается, уже в четверг Помпео направится в Брюссель со своим первым зарубежным визитом.

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