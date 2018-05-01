Пентагон: Израиль принимает суверенные решения по проведению военных действий в Сирии

Власти Израиля принимают суверенные решения по проведению военных действий на территории Сирии, и США не оказывают на них влияние. Об этом заявил в понедельник американский министр обороны Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Пентагоне, передает ТАСС.

"Израиль принимает свои собственные суверенные решения, и я не вижу, чтобы мы (США), честно говоря, играли роль в принятии этих решений", - сказал он, отвечая на вопрос о военных действиях еврейского государства в арабской республике. Глава Пентагона в очередной раз раскритиковал действия президента Сирии Башара Асада в отношении своего народа, а также Ирана на территории САР.

При этом Мэттис подчеркнул, что во время встречи с израильским министром обороны Авигдором Либерманом на прошлой неделе в Вашингтоне не обсуждал соглашение о ядерной программе Тегерана. Он указал, что Израиль обеспокоен возможностью атаки Ирана с территории Сирии. "Иранские силы или их марионеточные силы попытались подойти ближе к израильской границе, <...> очень близко к ней. И вы видели, что Израиль принимает меры в связи с этим", - сказал глава оборонного ведомства, добавив, что США следят за действиями исламской республики на Ближнем Востоке.

Главе Пентагона также задали вопрос, принимал ли Вашингтон участие в нападении на позиции сирийских войск на выходных - в качестве поддержки, создания помех радарам, определенными действиями в киберпространстве. "Прошлой ночью мы не наносили ударов по Сирии <...>. Мы не имели никакого отношения к ударам, которые были нанесены (в воскресенье) вечером", - ответил он.

Ранее сирийский правительственный телеканал Syria сообщил, что позиции сирийских войск близ городов Хама и Алеппо подверглись ракетным ударам. По его сведениям, "новая агрессия против Сирии" была совершена в 22:30 мск в воскресенье. Телеканал Sky news Arabia в свою очередь передал, что ракетной атаке подверглись позиции не только сирийской армии, но и проиранских вооруженных формирований, воюющих на стороне Дамаска.

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