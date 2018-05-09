Обама назвал серьезной ошибкой решение Трампа по Ирану

9 мая 2018 06:37 (UTC+04:00)

Экс-президент США Барак Обама во вторник назвал ошибочным решение Дональда Трампа о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, передает Интерфакс.

"Я уверен, что решение поставить СВПД под угрозу без каких-либо нарушений соглашения со стороны Ирана - это серьезная ошибка. Без СВПД США в конечном итоге рискуют остаться проигравшими в выборе между ядерным оружием в руках Ирана и войной на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении экс-президента.

Ранее во вторник Трамп объявил о том, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и восстановят санкции в отношении страны.

Соглашение о совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе было заключено в 2015 году при администрации президента Барака Обамы.

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