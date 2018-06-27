Поддержанный Трампом законопроект по миграции провалился

27 июня 2018 23:10 (UTC+04:00)

Проект иммиграционного закона президента Дональда Трампа провалился в палате представителей конгресса США, свидетельствуют результаты прошедшего голосования. Об этом в среду передают РИА Новости.

В среду в палате прошло голосование по так называемому "компромиссному законопроекту по реформе иммиграции и безопасности границ", представленному республиканцами. Он вызвал жесткое неприятие демократов, но против него голосовали также и представители республиканской партии.

Проект закона не прошел голосования: против выступил 301 депутат, за — 121.

За несколько часов до голосования Трамп призвал законодателей утвердить законопроект. Президент признал, что инициатива, вероятнее всего, не пройдет утверждение сенатом, но заявил, что "одобрение (законопроекта палатой) покажет, что мы хотим крепкие границы и безопасность, тогда как демократы хотят открытые границы, что равносильно преступлению".

Однако еще на прошлой неделе президент призвал республиканцев отложить рассмотрение иммиграционного закона до ноября.

Республиканское большинство в палате представителей предложило 21 июня сразу два закона по иммиграции, один из которых сразу же провалился при голосовании, а рассмотрение второго было отложено из-за нехватки голосов.

Срочные попытки реанимировать инициативы по иммиграции возобновились из-за кризисной ситуации с семьями нелегальных иммигрантов, которых задерживают на границе. Администрация Трампа объявила политику "нулевой терпимости" к нарушению закона и начала разлучать семьи, нелегально переходящие границу.

В среду под давлением общественного мнения президент подписал исполнительный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Конгресс пытается выработать долгосрочное решение проблемы иммиграции.

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