США рассмотрят запросы ряда стран о разрешении покупать нефть у Ирана

10 июля 2018 20:05 (UTC+04:00)

США рассмотрят запросы от нескольких стран об исключении из действия санкций и разрешении закупать нефть у Ирана после того, как в ноябре вступят в силу ограничительные меры против нефтяного экспорта Исламской Республики. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью телекомпании Sky News Arabia, текст которого был размещен во вторник на сайте американского дипломатического ведомства, передает ТАСС.

Помпео заявил, что если некоторые страны Европы и других регионов продолжат закупать нефть в Иране, США будет рассматривать это как нарушение своего режима санкций. "Когда наступит 4 ноября, вступят в силу санкции США, не допускающие поставки сырой нефти из Ирана в другие страны. Эта деятельность будет подлежать санкциям. Мы будем осуществлять эти санкции", - сказал он.

"Небольшое число стран обратится к Соединенным Штатам с просьбой об исключении из этого [режима санкций], - добавил Помпео. - Мы рассмотрим это". При этом госсекретарь США повторил, что Вашингтон намерен продемонстрировать руководству Ирана, что экономическая ситуация в этой стране не улучшится, до тех пор пока она не выполнит требования США.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничений, введенных в свое время США и Евросоюзом. Глава Белого дома обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры. Директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук 2 июля объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, "будут возобновлены 4 ноября".

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