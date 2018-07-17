Трамп: США оплачивают безопасность Европы на 70-90%, а Европа ставит торговые барьеры

США вносят самый значительный вклад в бюджет НАТО, оплачивая на 70-90% оборону Европы, и в то же время несут ущерб от протекционистских мер европейцев. С такой позицией, как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп выступил в понедельник в интервью телекомпании Fox News по итогам прошедшей в понедельник в Хельсинки встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Я весьма уважительно относился к участникам саммита НАТО в Брюсселе, - отметил он. - Но в то же время я заявил участникам, что США, возможно, оплачивают до 91% расходов. Как минимум, это 70% расходов на оборону НАТО, но, вероятно, это все же 91%. Итак, мы оплачиваем 91% расходов на то, чтобы обеспечить безопасность Европы, а тем временем Европа использует нас к своей выгоде в том, что касается тарифов и установления торговых барьеров. Это убивает нашу торговлю, ведь в прошлом году мы потеряли в результате около $151 млрд".

"Иными словами, они обходят нас в торговых вопросах, а мы защищаем их практически за бесценок, - подчеркнул Трамп. - Я заявил им, что так больше продолжаться не может и они обязаны увеличить свои расходы".

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Он потребовал от всех стран - участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса 11 июля Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%.

Пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно США ввели с 1 июня. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел пошлины в 25% на несколько видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год.

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