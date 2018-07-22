Мужчина захватил заложников в магазине в Лос-Анджелесе - СМИ

22 июля 2018 04:30 (UTC+04:00)

Неизвестный захватил в заложники посетителей магазина торговой сети Trader Joe's в субботу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания CNN, передает РИА Новости.

По ее данным, все началось с погони полицейских за подозреваемым водителем автомобиля. Машина попала в аварию, водитель выскочил из салона, открыл огонь по стражам порядка и скрылся в магазине.

По данным CNN, один человек был госпитализирован в результате инцидента. Телеканал сообщает, что полицейские вели раненую женщину по направлению к машине скорой помощи. Ее нашли в автомобиле, которым управлял злоумышленник, уходя от погони.

Здание Trader Joe's оцеплено отрядами полиции, в небе барражируют полицейские вертолеты. Власти пытаются вступить в переговоры с человеком, забаррикадировавшимся в магазине, с целью узнать его намерения и требования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сирийские СМИ сообщили об ударе коалиции по мирным жителям на востоке страны
Арабские страны 04:12
Франция призвала США отменить пошлины на сталь
Европа 02:20
В Техасе при взлете разбился небольшой самолет - СМИ
США 01:08
США хотят активизировать диалог с Россией, заявили в Пентагоне
США 00:19
Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч
Россия 21 июля 21:01
В США завод загорелся из-за самовоспламеняющихся чипсов
США 21 июля 17:36
Лента новостей
Сирийские СМИ сообщили об ударе коалиции по мирным жителям на востоке страны
Арабские страны 04:12
Франция призвала США отменить пошлины на сталь
Европа 02:20
В Техасе при взлете разбился небольшой самолет - СМИ
США 01:08
В Германии произошло ДТП с участием десяти автомобилей
Европа 00:49
США хотят активизировать диалог с Россией, заявили в Пентагоне
США 00:19
В Баку начали работать новые автобусные маршруты (ФОТО)
Общество 00:17
Власти Афганистана планируют согласовать еще одно перемирие с "Талибан"
Другие страны 21 июля 23:07
Главы МИД стран Центральной Азии встретились в Кыргызстане (ФОТО)
Кыргызстан 21 июля 22:09
Норвежский вертолет упал на севере Финляндии - СМИ
Европа 21 июля 21:32