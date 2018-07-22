Мужчина захватил заложников в магазине в Лос-Анджелесе - СМИ

Неизвестный захватил в заложники посетителей магазина торговой сети Trader Joe's в субботу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания CNN, передает РИА Новости.

По ее данным, все началось с погони полицейских за подозреваемым водителем автомобиля. Машина попала в аварию, водитель выскочил из салона, открыл огонь по стражам порядка и скрылся в магазине.

По данным CNN, один человек был госпитализирован в результате инцидента. Телеканал сообщает, что полицейские вели раненую женщину по направлению к машине скорой помощи. Ее нашли в автомобиле, которым управлял злоумышленник, уходя от погони.

Здание Trader Joe's оцеплено отрядами полиции, в небе барражируют полицейские вертолеты. Власти пытаются вступить в переговоры с человеком, забаррикадировавшимся в магазине, с целью узнать его намерения и требования.

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