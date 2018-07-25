Белый дом больше не будет публиковать содержание телефонных переговоров Трампа

25 июля 2018 11:28 (UTC+04:00)

Белый дом решил отказаться от практики публикации заявлений по итогам телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и зарубежными лидерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Речь идет о кратких официальных заявлениях, публиковавшихся после телефонных переговоров на высшем уровне. В них, помимо информации о самом факте звонка, обычно перечислялись ключевые моменты и темы, которые стороны обсудили в ходе беседы.

Как отмечает CNN, Белый дом не публиковал таких заявлений с момента телефонного разговора Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который состоялся в середине июня. В нем Трамп поздравил Орбана с переизбранием.

По данным телеканала, за последние две недели Трамп говорил по телефону как минимум с двумя зарубежными лидерами - президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Представители Белого дома подтвердили, что данные беседы действительно имели место после того, как об этом стало известно из зарубежных СМИ. При этом американская сторона так и не опубликовала официальных заявлений о содержании разговоров и отказалась сообщать какую-либо информацию на этот счет, отмечает CNN.

Как сообщает телеканал, на данный момент неизвестно, временно ли Белый дом отказался от публикации заявлений о телефонных переговорах лидера США. При этом, по данным CNN, краткие отчеты о содержании таких бесед всё же продолжают распространяться среди сотрудников Белого дома и представителей других ведомств федерального правительства США сугубо для внутреннего пользования.

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