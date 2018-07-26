США собираются добиваться реформирования ВТО

Американское правительство намерено добиваться реформирования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед журналистами по завершении переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, передает ТАСС.

"Мы, следовательно, будем тесно работать с партнерами-единомышленниками, чтобы реформировать ВТО и заняться [вопросами] несправедливых торговых практик, включая воровство интеллектуальной собственности, насильственную передачу технологий, промышленные субсидии, искажения, созданные государственными предприятиями, а также избыточные производственные мощности", - отметил Трамп.

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