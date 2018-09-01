Трамп заявил о намерении заключить торговую сделку с Мексикой до конца ноября

Президент США Дональд Трамп заявил Конгрессу о намерении заключить торговую сделку с Мексикой, а также, возможно, с Канадой до конца ноября. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном в пятницу, передает ТАСС.

"Я намерен заключить торговую сделку с Мексикой, а также с Канадой, если она захочет, своевременно, чтобы соответствовать высоким стандартам свободной, честной торговли", - заявил Трамп, отметив, "что намерен заключить ее до конца ноября 2018 года".

Он добавил, что за год переговоров был достигнут значительный прогресс в достижении новых торговых договоренностей. Трамп также отметил, что администрация будет и дальше продолжать совместную работу с Конгрессом для разработки законодательства для вступления в силу новых договоренностей.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил 28 августа в интервью телекомпании CNBC, что на этой неделе США и Канада могут договориться о параметрах нового торгового договора с Канадой взамен NAFTA. 27 августа Трамп заявил о достижении договоренности по аналогичному соглашению с Мексикой, отметив, что стороны достигли "прекрасной сделки".

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994 году. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.

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