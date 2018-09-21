В Нью-Йорке пройдут переговоры по Сирии

21 сентября 2018 15:31 (UTC+04:00)

Инициированные ЕС переговоры высокого уровня по Сирии "на полях" Генассамблеи ООН запланированы на среду 26 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Еврокомиссию.

В конце августа глава дипломатии ЕС Федерика Могерини анонсировала на фоне ситуации вокруг Идлиба проведение "на полях" ГА ООН в Нью-Йорке международных консультаций по сирийскому кризису.

"ЕС проведет 26 сентября пятое мероприятие высокого уровня по сирийскому кризису под председательством Могерини и еврокомиссара Кристоса Стилианидеса, подтверждая поддержку ЕС и международного сообщества политическому урегулированию сирийского конфликта и удовлетворению гуманитарных потребностей", — говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В армии Израиля утверждают, что РФ заранее сообщили об авианалете в Сирии
Израиль 16:33
США исключило из «чёрного списка» узбекский хлопок
Бизнес 15:36
Лавров оценил российско-турецкие договоренности по Идлибу
Россия 15:34
В Нью-Йорке женщина напала на детский сад
США 14:36
СМИ: Личные почтовые аккаунты американских сенаторов в Gmail подвергались атакам хакеров
США 14:12
В Иране опровергли сообщения о том, что Роухани запросил встречу с Трампом
Политика 13:29
Лента новостей
В армии Израиля утверждают, что РФ заранее сообщили об авианалете в Сирии
Израиль 16:33
Совет по правам человека ООН единогласно принял отчет Азербайджана
Политика 16:28
В Азербайджане курганы впервые в мире станут объектами археологического парка
Общество 16:26
В центральном регионе ФРГ объявили режим ЧС из-за горящего мха
Европа 16:18
Mарзуг аль Ганим: Kувейт заинтересован в развитии связей с Азербайджаном, играющем роль моста между Востоком и Западом
Политика 16:12
Узбекистан проведёт Азиатские игры?
Узбекистан 16:09
В Азербайджане пройдет национальный семинар по поддержке достижения Целей устойчивого развития
Политика 16:05
Таможенные органы Беларуси с начала года увеличили отчисления в бюджет на 37%
Беларусь 16:00
Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара снизился, курс евро вырос
Израиль 15:49