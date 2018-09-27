Торговые войны США могут повредить доверию инвесторов, заявил глава ФРС

27 сентября 2018 00:20 (UTC+04:00)

Торговые войны США могут повредить ситуации на биржевых площадках и доверию инвесторов, но эффект пока не виден, заявил в ходе конференции для журналистов по итогам заедания совета управляющих глава регулятора Джером Пауэлл, передает РИА Новости.

По его словам, пока невозможно говорить о том, как Федеральная Резервная Система (ФРС) будет реагировать на возможный эффект торговых войн.

"Первое, что я хочу сказать: мы не ответственны за торговую политику. Да, мы слышим об обеспокоенности бизнеса по всей стране, о разрыве торговых цепочек. Напряжение в торговле может потенциально повредить доверию инвесторов, повлиять на торговлю на биржах, но эффект пока не заметен, нам пока не с чем бороться", — сказал он.

Он отметил, что если эффект будет заметен в будущем, можно будет говорить о снижении ставки.

"Но пока сложно говорить, как именно мы будем себя вести, до тех пор пока мы не увидим реальные цифры", – сказал он.

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